Scontro auto-moto sulla Statale 36 all’altezza della galleria Regoledo

BELLANO – Lo scontro tra un’auto e una moto sulla Statale 36 (direzione Milano) avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 30 marzo, all’altezza della galleria Regoledo, nei pressi dello svincolo di Bellano è stato solamente l’ultimo di una lunghissima serie di incidenti che, in questa prima domenica primaverile, hanno funestato le strade lecchesi.

I soccorsi, anche in questo caso sono intervenuti con il codice di massima urgenza (rosso), fortunatamente l’uomo, 58 anni, e la donna, 53 anni, coinvolti non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Soccorso Bellanese e della Croce Rossa di Colico assieme all’automedica da Colico, ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polstrada.

I due feriti, come detto, sono stati soccorsi in codice giallo (mediamente critico). Inevitabili i disagi alla circolazione stradale nell’orario di rientro dal lago e dalla Valtellina, con rallentamenti e code verso Milano.

Negli stessi minuti i soccorsi sono intervenuti anche sulla nuova Lecco-Ballabio (SS36 Dir) per un’auto ribaltata e a Taceno dove un’auto è finita in una scarpata lungo la Strada Provinciale 65. In quest’ultimo incidente una ragazza di 21 anni è stata ricoverata all’ospedale di Varese in gravi condizioni.