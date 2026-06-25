Scontro frontale tra un’auto e una moto a Bellano, motociclista trasportato all’ospedale

L’incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 62

Probabile frattura del polso per il motociclista

BELLANO – Paura lungo la Sp62 a Bellano nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno. I soccorsi sono entrati in azione a seguito di uno scontro frontale tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato sull’asfalto, che ha rimediato una probabile frattura a un polso.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Colico e del Soccorso Bellanese, insieme all’auto infermieristica da Bellano. Allertati anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico), soccorse per lo spavento anche le due persone all’interno dell’auto.