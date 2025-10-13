Sfreccia sul lago a 100 km/h con il motoscafo: fermato e multato dalla Guardia di Finanza

E’ successo nel fine settimana, tra Dervio e Varenna

L’uomo alla guida non era in possesso di un titolo valido per la conduzione del natante

DERVIO/VARENNA – Viaggiava a oltre 100 chilometri orari sul Lago di Como, ben oltre il limite consentito di 27 nodi (poco più di 50km/h). È stato fermato e sanzionato nel fine settimana il conducente di un motoscafo intercettato da una vedetta costiera della Guardia di Finanza tra i Comuni di Dervio e Varenna.

I militari della Stazione Navale Lago di Como hanno notato l’imbarcazione sfrecciare a velocità elevatissima tra i numerosi diportisti presenti nella zona. Dopo un breve inseguimento, il natante è stato raggiunto e bloccato, evitando così possibili situazioni di pericolo per gli altri utenti del lago — molti dei quali alla loro prima esperienza di navigazione.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo alla guida non era in possesso di un titolo valido per la conduzione del motoscafo. Oltre alla sanzione per eccesso di velocità, è quindi scattato anche un verbale amministrativo per guida senza abilitazione nautica. Le dichiarazioni di potenza dei motori sono state ritirate e saranno sospese per un periodo compreso tra 15 e 60 giorni, come previsto dal Codice della Nautica da Diporto.

L’intervento rientra nelle operazioni di sorveglianza e sicurezza pubblica coordinate dalle Prefetture competenti. La Guardia di Finanza, attraverso la componente aeronavale, assicura una costante presenza e un controllo capillare sui principali laghi italiani, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi e garantire la sicurezza collettiva.