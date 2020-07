Si corre troppo sulla SP72, al via i controlli con il telelaser

La Polizia Locale monitorerà la velocità lungo la provinciale in particolare a Colico, Dorio e Dervio

“Facciamo prevenzione sulle strade”

ALTO LAGO – Nell’ottica di migliorare la sicurezza, su disposizione dei sindaci di Colico, Dorio e Dervio, hanno preso il via i controlli velocità con telelaser lungo la Provinciale 72.

“Soprattutto nei fine settimana malgrado il traffico elevato ci sono veicoli, in particolare moto, che superano abbondantemente i limiti di velocità” hanno commentato i sindaci “tanti cittadini hanno rappresentato la loro preoccupazione agli amministratori di fronte a questa situazione oggettivamente pericolosa e per questo si è deciso in modo unitario da effettuare i controlli nei tre paesi”.

L’obiettivo è quello di fare prevenzione con la presenza degli agenti della Polizia locale sulla strada. “L’utilizzo del telelaser consente una pronta verifica della violazione e una immediata azione di prevenzione volta a evitare incidenti e ridurre le velocità elevate. Gli amministratori ringraziano gli agenti della Polizia locale per il loro costante impegno in un periodo di così intenso lavoro”.