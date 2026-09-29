Si è allontanato da Perledo nelle scorse ore, si cerca Sebastiano

50 anni, alto circa 185 centimetri, ha i capelli bianchi e gli occhi chiari
Chiunque abbia notizie utili può contattare la stazione dei carabinieri di Bellano
PERLEDO – Si sarebbe allontanato da Perledo da alcuni giorni. Si cerca Sebastiano M., 50 anni, di cui non si hanno più notizie. Alto circa 185 centimetri, ha i capelli bianchi e gli occhi chiari. Chiunque possa fornire un contributo utile al rintraccio è invitato a darne pronta comunicazione alla stazione dei carabinieri di Bellano, al numero 0341 821121.
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