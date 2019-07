Si tuffa nella notte e non riemerge, ma le ricerche danno esito negativo

L’episodio è accaduto intorno alle 3 in località Moregallo

Le ricerche dei Vigili del Fuoco hanno dato esito negativo

MANDELLO – Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche di una persona che è stata vista tuffarsi in acqua in località Moregallo. L’allarme è scattato poco dopo le 3 della scorsa notte, tra venerdì e sabato, perché la persona non è poi stata vista risalire.

I Vigili del Fuoco, con una squadra di sommozzatori, hanno dato il via alle ricerche durate un paio d’ore. Dopo aver perlustrato il tratto di lago indicato dai testimoni, le ricerche hanno dato esito negativo e sono state interrotte.

Resta da capire se la persona, dopo essersi tuffata, sia tornata a riva senza essere vista, oppure se effettivamente non sia più riuscita a riemergere.