S’infortuna alla panchina gigante all’Alpe Chiaro: soccorsa 52enne

L’intervento congiunto di elisoccorso e Soccorso Alpino è scattato stasera, domenica, poco prima delle 21

La donna infortunata è stata presa in carico dai sanitari dell’elisoccorso

BELLANO – Intervento congiunto dell’elisoccorso decollato da Brescia e dei tecnici del Soccorso alpino della stazione della Valsassina questa sera, domenica 5 luglio, per soccorrere una donna infortunata nella zona della panchina gigante del Muggio, all’Alpe Chiaro, situata a pochi minuti a piedi dal parcheggio dell’Alpe Giumello.

La chiamata ai soccorsi è scattata una manciata di minuti prima delle 21 per la caduta al suolo di una donna. Da quanto è stato possibile apprendere la 52enne sarebbe inciampata malamente rimediando la distorsione della caviglia ed è stata presa in carico dai sanitari dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Gravedona.