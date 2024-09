E’ successo questa sera, giovedì

3 metri cubi di materiale caduti in strada

VALBRONA – Le intense piogge della giornata hanno causato uno smottamento lungo la sp46 Onno-Valbrona, nel comune di Valbrona. Sulla strada sono caduti circa 3 metri cubi di materiale roccioso.

In posto in serata si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo sgombero del materiale caduto e alla messa in sicurezza della carreggiata.