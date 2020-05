Smottamento sulla provinciale a Bellano, strada chiusa e verifiche in corso

Rocce crollano sulla strada provinciale alle porte di Bellano

Strada chiusa tra Bellano e Varenna, verifiche in corso

BELLANO – La strada provinciale 72 è stata temporaneamente chiusa oggi, giovedì 14 maggio, tra Bellano e Varenna (chilometro 70) a causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata.

Proprio in queste ore sono in corso le attività di verifica condotte dal personale Provincia con l’ausilio di rocciatori. Il fatto è accaduto alle porte di Bellano, dove del materiale roccioso è precipitato dalla parete a monte della strada. Sul posto anche i vigili del fuoco che stanno supportando l’ispezione con l’ausilio di un’autoscala. Seguiranno aggiornamenti.

La Provinciale 72 non è nuova a episodi franosi e già in passato il tratto tra Bellano e Varenna era stato più volte chiuso in località Tre Madonne dove si era provveduto alla messa in sicurezza.

IL VIDEO

LE FOTO