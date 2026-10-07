Smottamento sulla sp72 a Perledo, traffico a senso unico alternato

Il distacco si è verificato nella notte, poco dopo la rotonda in direzione Bellano

Sul posto Vigili del Fuoco, personale della Provincia e Carabinieri. Danneggiata la rete paramassi

PERLEDO – Un distacco di materiale franoso ha interessato nella notte la SP72 a Perledo, nel tratto in direzione Bellano, compromettendo uno dei pali di sostegno della rete paramassi.

L’episodio si è verificato circa cento metri dopo la rotonda di Perledo, in direzione nord, all’uscita delle gallerie di Varenna, in un tratto già noto per la caduta di massi.

Sul posto sono intervenuti per primi i Vigili del Fuoco, poi il personale della Provincia e i Carabinieri per le verifiche e la gestione della viabilità. La strada è attualmente transitabile a senso unico alternato.

A fare il punto è il sindaco di Perledo Fabio Festorazzi: “Le protezioni hanno tenuto. Il sasso non si è staccato da molto in alto ed era di circa 40-50 quintali”. Il masso ha comunque danneggiato uno degli elementi di sostegno della rete paramassi, rendendo necessari controlli e interventi di messa in sicurezza. “È una zona dove capita spesso che cadano sassi”, ha aggiunto Festorazzi.

La circolazione resta quindi regolata a senso unico alternato in attesa delle verifiche tecniche e degli eventuali lavori necessari per ripristinare pienamente le condizioni di sicurezza.