Intervento dei Vigili del Fuoco di Bellano e della Polizia Locale per le verifiche. Circolazione ripristinata

COLICO/DORIO – Smottamento sulla Strada Provinciale 72 nel tratto compreso tra Dorio e Piona. Il distacco, di lieve entità, ha reso necessaria la temporanea chiusura della strada in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano, insieme alla Polizia Locale, per effettuare le verifiche necessarie e accertare le condizioni di sicurezza della carreggiata.

Durante l’interruzione della viabilità sulla SP72, ulteriori difficoltà per gli automobilisti sono derivate dalla chiusura dello svincolo di Bellano della SS36 in direzione sud, che ha complicato gli spostamenti verso Bellano, la Valsassina e le località limitrofe.

Per raggiungere queste destinazioni, agli automobilisti provenienti da nord è stato indicato un percorso alternativo attraverso l’uscita di Mandello, con successiva inversione di marcia e rientro sulla SS36 in direzione nord, per poi utilizzare lo svincolo di Bellano. In alternativa, era necessario proseguire verso Lecco.

La situazione sulla Provinciale è successivamente tornata alla normalità. Dopo le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale, è stata infatti ripristinata la circolazione nel tratto interessato dallo smottamento.