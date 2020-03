Dopo lo smottamento a Lierna, riaperta la Strada Statale 36

Chiusa dalla notte per una piccola frana, riapre la Strada Statale 36

Dopo le verifiche, il ‘via libera’ per la riapertura

LIERNA – E’ stata riaperta intorno a mezzogiorno la Strada Statale 36, che era stata chiusa nella notte (tra Abbadia e Bellano) dopo uno smottamento all’altezza di Lierna sulla carreggiata Nord.

Già in nottata i Vigili del Fuoco erano intervenuti per rimuovere i sassi dalla strada e in mattinata, con la luce del giorno, si sono svolti gli accertamenti da parte di Anas per verificare la sicurezza del versante a monte della super.

Concluse le verifiche, la carreggiata nord della statale (chiusa in mattinata con l’uscita obbligatoria ad Abbadia) ha quindi riaperto al transito dei veicoli.

“Questo nuovo episodio ci fa capire ancora una volta quanto sia fondamentale la Strada Provinciale 72, anche guadando alle olimpiadi del 2026 – commenta il sindaco di Lierna, Silvano Stefanoni – dallo Stato arriveranno 3 milioni di euro per tre anni da investire in interventi sulla SP72, grazie ad un emendamento presentato dalla senatrice Antonella Faggi. Come sindaci ci stiamo coordinando per fruire al meglio di queste importanti risorse”.

