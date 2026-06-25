Soccorsi a Dorio per un malore nel lago, un uomo in gravi condizioni

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza del Soccorso Bellanese, l’automedica da Colico

L’uomo, 76 anni, è stato trasportato in condizioni critiche con l’ambulanza all’ospedale di Gravedona

DORIO – Un uomo è stato rinvenuto nel lago, a Dorio, in località Garavina, in gravi condizioni probabilmente a causa di un malore mentre era in acqua. L’allarme è scattato intorno alle 12 di oggi, giovedì 25 giugno, sul posto sono intervenute un’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica da Colico.

Allertato anche l’elisoccorso ma, dopo una prima valutazione e l’avvio delle manovre rianimatorie, l’uomo (76 anni di Varese) è stato trasportato in condizioni molto critiche con l’ambulanza all’ospedale di Gravedona.