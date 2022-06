Soccorsi al lavoro sopra Bellano, si cerca un uomo di 80 anni

Le ricerca sono concentrate in località Avano

Le operazioni hanno preso il via alle 15.40 circa di oggi, lunedì.

Sul posto è presente anche l’elicottero dei VVF

PREMANA – Soccorsi al lavoro nei boschi sopra Bellano, in prossimità della località Avano, dopo la richiesta di intervento lanciata per una persona scomparsa.

Al lavoro ci sono i volontari del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, che stanno perlustrando la zona anche dall’alto con l’utilizzo dell’elicottero “Drago”, supportati anche dal nucleo TAS (Servizio di Topografia Applicata al Soccorso) che supporta l’attività dei Vigili del Fuoco con l’impiego di un’informazione geografica avanzata.

I soccorsi stanno cercando un uomo di 80 anni residente in zona che, da quanto sinora emerso, sarebbe uscito di buon mattino per andare a cercare funghi, non facendo rientro a casa. Da qui, alle 15.40 circa la richiesta di intervento lanciata dai famigliari, con la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata.

Maggiori informazioni non appena possibile.