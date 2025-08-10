Soccorsi nella notte a Lierna per un uomo caduto con la bicicletta

Il 66enne, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita

E’ stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo

LIERNA – Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita l’uomo che, nella notte tra sabato e domenica, è stato vittima di una brutta caduta in bicicletta a Lierna. I soccorsi si sono attivati con il codice di massima gravità (rosso) intorno all’una, lungo la Strada Provinciale 72.

Sul posto una ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e l’auto infermieristica da Bellano che hanno prestato le prime cure al 66enne che è poi stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).