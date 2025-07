Sorprese dal maltempo mentre erano in SUP, cinque persone salvate al Moregallo

Delicato intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato

Le 5 persone straniere, finite in acqua e sugli scogli, sono state recuperare e portate in salvo

MANDELLO – Intervento di soccorso sul lago in zona Moregallo (comune di Mandello del Lario): i Vigili del Fuoco sono stati allertati nel pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio, per recuperare 5 persone straniere sorprese dal maltempo mentre erano a bordo di SUP (Stand Up Paddle).

La squadra fluviale di Lecco impegnata nell’operazione “Lario Sicuro”, con l’ausilio di una squadra nautica di Lecco, ha soccorso le persone finite in acqua e sugli scogli a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’intervento è stato condotto in collaborazione con i Carabinieri e ha visto anche la partenza di due squadre da terra, una da Lecco e una da Valmadrera. Una volta recuperati, i 5 turisti sono stati portati in luogo sicuro e hanno ricevuto le necessarie cure e assistenza.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato con rapidità e professionalità per garantire la sicurezza e il soccorso delle persone coinvolte, nonostante le difficoltà determinate dal meteo. L’intervento, durato circa un’ora, è stato portato a termine con successo grazie alla collaborazione tra le diverse squadre coinvolte.