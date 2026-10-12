Sp72 a Perledo, possibile riapertura oggi: “Week-end senza criticità”

Traffico regolare grazie anche alle limitazioni poste lungo la Strada del Verde

Attesa la comunicazione ufficiale della Provincia di Lecco. Il vicesindaco Gumina ringrazia Hofmann e Micheli: “Fondamentale la collaborazione fin dalle prime ore dell’emergenza”

PERLEDO – Potrebbe riaprire completamente già nella giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, la SP72 a Perledo, nel tratto interessato dalla caduta di un grosso masso avvenuta nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre. A riferirlo è il sindaco Fabio Festorazzi, che traccia un bilancio positivo del fine settimana appena trascorso, durante il quale erano state introdotte alcune modifiche alla viabilità per limitare i possibili disagi.

“È stato un fine settimana tranquillo, non si sono registrati particolari problemi di traffico“, spiega il primo cittadino, sottolineando come le limitazioni poste lungo la Strada del Verde abbiano contribuito ad alleggerire la circolazione lungo la provinciale, soprattutto gli spostamenti dei residenti.

Oggi possibile riapertura del tratto tra la rotonda di Perledo e la galleria Malpensata, sul quale era stato disposto il senso unico alternato regolato da semaforo per consentire la demolizione e successiva rimozione del masso, in vigore dal pomeriggio di mercoledì 7 ottobre e tutt’ora attivo, introdotto dalla Provincia di Lecco dopo che la notte precedente un masso di circa 40-50 quintali ha raggiunto le protezioni installate lungo la strada, danneggiando uno dei pali della rete paramassi. Le barriere avevano comunque contenuto il materiale, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale della Provincia e i Carabinieri per le verifiche e la gestione della circolazione. Una misura necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza, ma che aveva fatto temere rallentamenti e code, soprattutto in vista del fine settimana.

Proprio per ridurre le ripercussioni sulla circolazione, il Comune di Perledo aveva deciso poi di intervenire anche sulla viabilità alternativa, introducendo una regolamentazione straordinaria della Strada del Verde nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre. L’ordinanza aveva riservato il transito, dalle 9 alle 19, ai residenti di Perledo ed Esino Lario, ai dipendenti dell’Istituto Sacra Famiglia, ai mezzi di soccorso e ai veicoli autorizzati.

Una scelta pensata per consentire gli spostamenti locali senza trasformare la Strada del Verde in un percorso alternativo per tutto il traffico della SP72.

Il bilancio del sindaco, a fine weekend, è positivo: la circolazione non ha fatto registrare particolari criticità e la gestione dei flussi ha permesso di alleggerire il tratto provinciale interessato dal semaforo.

Arriva anche il ringraziamento del vicesindaco Mauro Gumina alla Provincia di Lecco per il lavoro svolto fin dalle prime ore successive alla frana: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Provincia di Lecco, alla presidente Alessandra Hofmann e al vicepresidente Mattia Micheli per la consueta disponibilità e l’attenzione dimostrate fin dalle prime ore dell’emergenza. Con il vicepresidente Micheli ero già in contatto alle 7 del mattino del giorno dell’evento, per seguire la situazione e confrontarci sulle necessità del territorio”.

Un coordinamento avviato dunque immediatamente dopo il distacco roccioso, che ha consentito alle amministrazioni di mantenere un confronto costante sulle condizioni della strada e sugli interventi necessari.

“La tempestività e la collaborazione istituzionale sono fondamentali in circostanze come questa, per consentire gli interventi necessari e garantire la sicurezza di chi percorre la SP72 – prosegue il vicesindaco –. A entrambi va il mio grazie per l’impegno e la collaborazione dimostrati nei confronti di Perledo”.

L’attenzione resta ora concentrata sulla SP72, dove la riapertura completa potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Nel frattempo resta valido il senso unico alternato.