L’incidente è avvenuto questa notte, domenica

Giovanissimi i ragazzi coinvolti, di cui tre minorenni

DERVIO – Stava percorrendo la SS 36 in direzione Colico, quando, all’altezza della galleria Corenno, ha perso il controllo dell’auto che ha finito la corsa ribaltandosi su un fianco.

Sono cinque i ragazzi, due di poco maggiorenni e tre minorenni, rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto questa notte lungo la Super 36.

L’allarme è scattato intorno alle 4 di notte quando, per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, la persona alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi.

Immediatamente è stata lanciata la richiesta di soccorso con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di ambulanze e automatica. Allertati anche i Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure prestate direttamente in loco i ragazzi sono stati inviati con politraumi agli ospedali di Lecco e Gravedona.