SS 36 (sud): incidente all’altezza dello svincolo di Bellano

BELLANO – Soccorritori mobilitati in codice rosso intorno alle 14.25 di oggi, sabato 8 aprile, per un’auto finita fuori strada lungo la SS 36. L’incidente è avvenuto in direzione sud all’altezza dello svincolo di Bellano. Dalle prime informazioni a disposizione sembra che nel sinistro sia rimasta coinvolta una donna di 74 anni. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine, un’ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco.