BELLANO – Un veicolo ha preso fuoco in prossimità dello svincolo di Bellano sulla SS36, in direzione Lecco. E’ successo poco dopo le 16.30 di oggi, giovedì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Lecco e da Bellano con tre mezzi. Non si registrano feriti nell’accaduto. La Statale 36 è stata chiusa per permettere le operazioni di spegnimento