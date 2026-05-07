SS36, auto perde il controllo a Mandello: traffico in tilt verso Lecco

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di giovedì intorno alle 16.30, coinvolta una sola vettura

MANDELLO DEL LARIO – Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì, lungo la SS36 in direzione Sud, all’altezza di Mandello del Lario. Il sinistro si è verificato intorno alle 16.30 e ha coinvolto una sola auto, il cui conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni emerse, non si registrerebbero feriti. L’incidente ha però provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e rallentamenti in direzione Lecco.