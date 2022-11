ABBADIA – Incidente sulla Statale 36 nel tratto tra Lecco e Abbadia, in direzione Nord: il sinistro, accaduto intorno alle 18.25, avrebbe riguardato un motociclista caduto dalla due ruote.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica insieme alla Polstrada. Il ferito è un uomo di 57 anni. Possibili disagi per la viabilità nel tratto interessato dall’incidente. Fortunatamente le condizioni del motociclista sono risultate non gravi. E’ stato trasportato in ospedale in codice verde.