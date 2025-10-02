SS36. Camion fermo nella galleria Somana (Mandello), code verso Sondrio

L’incidente nella prima mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre

Un camion in panne occupa la corsia di marcia all’interno della galleria Somana

MANDELLO – Rallentamenti e code lungo la Statale 36 all’altezza di Mandello in direzione Nord (Sondrio) nella prima mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre. Un camion in panne occupa la corsia di marcia all’interno della galleria Somana. Il restringimento di carreggiata, quando sono le ore 7.45, sta creando rallentamenti e lunghe code. Sul posto la polizia stradale.