SS36. Cavo penzolante nella galleria Monte Piazzo, strada chiusa e code verso Milano

Inevitabili disagi alla circolazione stradale con rallentamenti e code

Sul posto i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici Anas e agli agenti della Polstrada

COLICO – Dopo l’incidente avvenuto ieri, lunedì 11 dicembre, nella galleria Scoglio a Dervio, un nuovo problema oggi (martedì 12 dicembre) sempre lungo la Strada Statale 36 questa volta in direzione Milano (Sud), all’altezza della galleria Monte Piazzo a Colico.

I Vigili del Fuoco stanno intervento per verifiche sugli impianti all’interno della galleria, in particolare a destare preoccupazione sarebbe stato un cavo penzolante sulla carreggiata. Al momento (ore 11) la SS36 è chiusa in direzione Sud dal Trivio di Fuentes a Dervio. Sul posto anche i tecnici dell’Anas e la Polstrada. Inevitabili disagi alla circolazione stradale con rallentamenti e code.