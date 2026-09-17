SS36. Chiusura temporanea tra Bellano e Piona in direzione Nord, ancora code e caos viabilità

La chiusura dovrebbe protrarsi fino alle ore 14

Auto bloccate anche lungo la Sp62 che scende verso Bellano

BELLANO – Una chiusura temporanea della SS36 tra Bellano e Piona (direzione Nord) ha generato nuove code intorno alle ore 13 di oggi, 17 settembre. Soltanto stamattina, l’allagamento della Superstrada all’altezza dello svincolo di Suello, ha mandato letteralmente in tilt la viabilità sia lungo la trafficata arteria che sulla viabilità locale.

Come comunicato via social dal Comune di Lecco la chiusura dovrebbe protrarsi fino alle ore 14. Intanto sono molti gli automobilisti che, a causa dell’uscita obbligatoria a Bellano, sono rimasti in coda lungo la SS36, problemi sono stati segnalati anche sulla Strada Provinciale 62 nel tratto che scende a Bellano.