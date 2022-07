Schianto sulla SS36 nel tratto tra Piona e Colico

Deceduto un 78enne d Mandello che si spostava con un motoveicolo. Temporaneamente chiusa la carreggiata nord

COLICO – Grave incidente quello accaduto nella mattinata di sabato lungo la SS36 a Colico dove un 78enne di Mandello, Vittorio Merzario, è morto dopo aver perso il controllo del motoveicolo su cui viaggiava che avrebbe impattato contro le barriere.

Il sinistro è avvenuto nella galleria Curcio, in direzione nord. Subito sarebbero apparse molto serie le condizioni del coinvolto.

Sul posto si sono spostati con un mezzo il personale del Soccorso Bellanese e del 118. Mobilitato anche l’elisoccorso decollato da Como e una squadra di Vigili del Fuoco da Bellano. Purtroppo però, nonostante l’intervento dei sanitari, per il 78enne non c’è stato nulla da fare. E’ stato dichiarato il decesso.

La circolazione in direzione nord, fa sapere Anas, è stata temporaneamente deviata sul posto con uscita obbligatoria a Piona/Colico. La strada è tornata fruibile dopo gli accertamenti e la rimozione del mezzo incidentato dalla carreggiata.

Vittorio Merzario, residente nella città della Moto Guzzi, era conosciuto in paese, oltre che per la sua passione per le due ruote, per essere stato tra i primi soci della Lega Navale e tuttora era arbitro di regata. Questa mattina si stava spostando verso Gravedona proprio per presiedere ad una gara.