Scontro sulla Statale 36 all’altezza di Dervio

Soccorse due persone, ferite in modo non grave

DERVIO – I soccorritori sono intervenuti in mattinata per un incidente che si è verificato lungo la Statale 36, nel tratto tra Dervio e Piona, in direzione Sondrio.

Secondo le prime informazioni, il sinistro avrebbe coinvolto un’auto e una moto. Risulterebbero due feriti, fortunatamente non gravi. Sul posto sono stati mobilitati i sanitari insieme ai pompieri e alla Polstrada.