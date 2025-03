SS36. Incidente allo svincolo di Abbadia, direzione Mandello

Il sinistro è avvenuto subito dopo la galleria di uscita alle 17.30 circa di oggi, domenica

ABBADIA LARIANA – Incidente allo svincolo di Abbadia Lariana all’uscita della SS36 in direzione Mandello del Lario. Il sinistro è avvenuto subito dopo la galleria di uscita, sulla rampa di discesa. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, tra cui i Vigli del Fuoco di Lecco e una pattuglia della Polstrada. Dalle prima informazioni giunta in redazione non ci sarebbero feriti. Inevitabili le ripercussione sul traffico.