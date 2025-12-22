SS36, incidente in direzione nord tra Lierna e Varenna

E’ successo poco prima delle 9, soccorso un 53enne
Problemi alla viabilità a Lecco, dove un camion è rimasto fermo alla rotonda di Chiuso
LIERNA/VARENNA – Incidente stradale lunedì mattina sulla SS36 poco prima delle 9 in direzione Nord. Coinvolte due auto che per motivi da chiarire si sono scontrate.
In posto si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce San Nicolò e la Polstrada. Soccorso un uomo di 53 anni.
Problemi alla viabilità si stanno registrando invece a Lecco, dove un camion è rimasto fermo alla rotonda di Chiuso causando code in entrata in città.