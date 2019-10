SS36, incidente in galleria tra Abbadia e Lecco, due feriti

Incidente nello svincolo di Abbadia per la SS36 in direzione Lecco

Coinvolti due motociclisti. Strada chiusa per i soccorsi e lunghe code

ABBADIA – Lunghe code da Abbadia verso Lecco a causa di un incidente stradale sulla SS36, successo pochi minuti dopo le 17.

Il sinistro è avvenuto nella galleria dello svincolo di Abbadia per l’immissione in Super. Coinvolte due persone, un uomo e una donna, che stavano viaggiando in moto.

Stando a quanto appreso sembra che il guidatore, un uomo di 54 anni, abbia perso il controllo del mezzo, una Vespa nera, finendo per schiantarsi contro il guard rail. Un urto violento nel quale i due motociclisti sono stati disarcionati dalla moto finendo sull’asfalto.

L’allarme per i soccorsi è scattato in codice rosso: sul posto si sono portate due ambulanze, il Soccorso degli Alpini di Mandello e Lecco Soccorso, un’automedica, la Polstrada e i Vigili del Fuoco. In volo si è alzato anche l’elisoccorso da Como.

L’uomo è stato elisoccorso all’Ospedale di Varese mentre la donna è stata trasportata all’Ospedale di Lecco. Entrambi avrebbero riportato politraumi ma sarebbero sempre stati coscienti durante i soccorsi.

Inevitabili le conseguenze sul traffico con lunghe code in direzione Lecco. Per consentire i rilievi del caso la galleria dello svincolo è stata temporaneamente chiusa.