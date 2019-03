Incidente nel pomeriggio a Mandello e restringimento di corsia a Civate

Rientro domenicale complicato sulla Statale 36

MANDELLO -Già dal primo pomeriggio, un incidente all’altezza di Mandello ha complicato la situazione viabilistica sulla Statale 36: un veicolo ha sbandato finendo contro le barriere, provocando il ferimento del conducente, un giovane di 23 anni.

Croce Rossa e Vigili del Fuoco sono intervenuti per assistere l’automobilista, trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto anche la Polizia Stradale. E’ successo intorno alle 15 di domenica e l’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico, fino alla liberazione dei mezzi incidentati dalla carreggiata, ad opera del personale del soccorso stradale Lanfranchi.

Nel frattempo, a Civate, il restringimento di carreggiata all’uscita del Monte Barro aveva già causato i primi disagi alla viabilità che andata congestionandosi con il trascorrere del pomeriggio.

Passate le 18, la situazione è andata peggiorando, con forti incolonnamenti da Abbadia in direzione Lecco, con il cantiere all’uscita del tunnel del Barro a fare da imbuto, condizionando fortemente il traffico in direzione Milano.