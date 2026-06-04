SS36. Incidente nella galleria Borbino ad Abbadia, code verso Milano

Tamponamento tra due auto, chiusa la corsia di sorpasso

Due persone sarebbero rimaste ferite nell’incidente

ABBADIA LARIANA – A causa di un incidente è chiusa la corsia di sorpasso della galleria Borbino lungo la Strada Statale 36, in direzione Milano, nel territorio di Abbadia Lariana. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 di oggi (4 giugno) nella galleria e ha coinvolto due veicoli in un tamponamento, con due persone ferite (una di 31 e l’altra di 40 anni), nessuna delle quali, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto l’automedica da Lecco, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, i Vigili del Fuoco e il personale Anas. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code in direzione Milano e rallentamenti anche per chi si immette dalla Sp72. Spetterà alla Polizia Stradale ricostruire la dinamica dell’incidente.