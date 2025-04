SS36. Incidente nella galleria Corenno a Dervio, direzione Nord

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 15 di oggi, venerdì

LECCO – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la carreggiata nord della Strada Statale 36, all’interno della galleria Corenno, nel territorio di Derevio. Il sinistro ha visto coinvolto un mezzo pesante.

L’allarme è scattato alle ore 15:26. Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi: sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale di Lecco, i Vigili del Fuoco di Lecco e il personale medico sanitario con un’automedica e l’ambulanza del Soccorso Bellanese.

Non sono ancora stati ancora diffusi i dettagli sulle dinamiche dell’incidente, nel quale sarebbe rimasta ferita una donna di 36 anni trasportata all’ospedale in codice giallo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico per chi sta viaggiando in direzione Sondrio.