SS36, incidente nella notte sullo svincolo di Bellano, auto fuori strada

Incidente nella notte sullo svincolo di Bellano lungo la SS36

Auto fuori strada finisce sopra il guard rail

BELLANO – Spavento nella notte tra sabato e domenica per un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 36, all’altezza di Bellano. E’ successo intorno alle 4.30

Il sinistro, nel quale è rimasto coinvolto un mezzo, si è verificato allo svincolo per Bellano. Per cause da chiarire l’auto, una Peugeot blu, è finita fuori strada, finendo sul guard rail. Nell’incidente nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera seria.