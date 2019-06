SS36, incidente sulla rampa d’uscita di Abbadia Lariana

Un’auto si è ribaltata nella galleria di Abbadia

Lunghe code in direzione nord

ABBADIA LARIANA – Incidente sulla rampa di uscita di Abbadia Lariana, in direzione Nord, lungo la SS36. Il sinistro è avvenuto alle 17.20 circa: coinvolta un’autovettura che per cause da chiarire si è ribaltata poco dopo l’imbocco della galleria.

Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e un’automedica, oltre che i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Stradale Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane di 21 anni: fortunatamente non avrebbe riportato gravi ferite. E’ stato soccorso in codice verde.

Inevitabili le conseguenze sul traffico: lunghe code si sono formate prima dell’uscita di Abbadia Lariana in direzione nord.