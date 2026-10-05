SS36. Incidente tra Abbadia e Lecco, code in direzione Sud

LECCO – Incidente poco prima delle 17 di oggi (lunedì 5 ottobre) lungo la SS36, tra Abbadia e Lecco, all’altezza dell’uscita Lecco Nord, in direzione Sud. Nello scontro sarebbero coinvolti più veicoli, almeno tre le persone soccorse, nessuna delle quali sarebbe ferita in modo grave.

Sul posto sono intervenute due ambulanze (Soccorso degli Alpini di Mandello e Soccorso Bellanese), i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Inevitabili le conseguenze sul traffico con lunghe code in direzione Lecco/Milano già all’altezza di Abbadia.