Incidente tra l’Orsa e Abbadia: code nel pomeriggio in SS36

Traffico bloccato sulla Statale 36 in direzione Sondrio tra Lecco e Abbadia

L’incidente avrebbe coinvolto una vettura. E’ successo intorno alle 16

ABBADIA – Tutti in coda sulla strada per il lago: un incidente ha creato forti rallentamenti, dopo le 16 di venerdì, a causa di un incidente avvenuto nel tratto tra l’Orsa Maggiore e l’uscita per Abbadia.

Secondo le prime informazioni, il sinistro riguarderebbe un’unica vettura, finita contro il guardrail. Sul posto vigili del fuoco e personale sanitario. La 64enne a bordo del veicolo è stata soccorsa ma non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale.