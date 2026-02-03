SS36. Ore 10.30 – Svincolo di Piona: fumo dal motore di un camion, strada chiusa

E’ successo nella Galleria Monte Piazzo, intervento immediato di Polizia Stradale e Vigili del Fuoco

Evacuato in via precauzionale il tunnel, nessun coinvolto

+++ AGGIORNAMENTO ORE 12.00 – La galleria è stata riaperta al traffico veicolare.

DORIO – Principio d’incendio nel vano motore di un camion alimentato a GNL in Galleria Monte Piazzo all’altezza dello svincolo di Piona lungo la Statale 36. E successo intorno alle ore 10.30 di oggi, martedì 3 febbraio, la Statale 36 è stata temporaneamente chiusa in direzione Lecco (Sud). Sul posto stanno intervenendo diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, oltre alla Polizia Stradale e al personale Anas.

Prima a intervenire sul posto una pattuglia della Polizia Stradale, che ha utilizzato un estintore in dotazione riuscendo a contenere le fasi iniziali dell’incendio del veicolo. Poco dopo sono giunte sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco del dispositivo di potenziamento predisposto in vista delle Olimpiadi, dislocato a Bellano, tra cui personale specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).

All’arrivo dei soccorritori è stato riscontrato un rilascio di GNL dalla valvola di sicurezza del serbatoio del mezzo pesante. In via precauzionale è stata immediatamente disposta l’evacuazione della galleria. Le squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto degli specialisti NBCR, hanno proceduto al raffreddamento del serbatoio criogenico, al controllo della dispersione del gas e alla messa in sicurezza dell’intera area, operando fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Al termine delle operazioni, la galleria è stata riaperta al traffico veicolare. Non si segnalano persone coinvolte.

