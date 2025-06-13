SS36. Tir perde il carico in galleria, lunghi incolonnamenti in direzione nord

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì

Pesanti ripercussioni sulla viabilità: chiusa la statale, obbligo di uscita ad Abbadia

+++AGGIORNAMENTO+++

Riaperta la SS36 in direzione Sondrio poco dopo le 19 (articolo). Resta un restringimento di carreggiata nel tratto in cui il mezzo pesante ha perso il carico.

MANDELLO – Disagi al traffico lungo la Statale 36 in direzione nord a causa di un incidente all’interno della galleria Luzzeno, nel territorio comunale di Mandello del Lario, dove un tir in viaggio ha perso il carico.

In posto si è portata la Polizia Stradale: per i rilievi del caso e le operazioni di rimozione del materiale dalla carreggiata la Statale è stata chiusa all’altezza dell’incidente. Per chi viaggia in direzione nord c’è l’obbligo di uscita ad Abbadia Lariana.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con lunghi incolonnamenti a partire dalla galleria San Martino, a Lecco.

Si lavora per liberare la strada dal materiale perso dal camion e per riportare la situazione alla normalità.