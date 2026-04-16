Statale 36. Brutto incidente all’altezza di Varenna, soccorso un uomo

Intervento dei soccorsi poco dopo le 5 di oggi, giovedì, in direzione Lecco

Una macchina completamente distrutta nello scontro con un camion

VARENNA – Fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi il brutto incidente avvenuto poco dopo le 5 di oggi, giovedì 16 aprile, lungo la Statale 36 nella galleria Fiumelatte, in direzione Lecco, all’altezza dell’abitato di Varenna.

Una persona è stata trasportata all’ospedale di Lecco con ferite lievi (codice verde) dall’ambulanza del Soccorso Bellanese. L’auto, invece, è andata completamente distrutta nello scontro con un camion. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, l’auto infermieristica da Bellano e la Polizia Stradale.