Continua la messa in sicurezza in vista della riapertura (anche parziale) della super

Lunedì’ incontro in Prefettura con Comuni, Anas e Regione

LIERNA – Prosegue anche domenica il lavoro dei rocciatori, impegnati nei disgaggi sul versante che sovrasta la Statale 36 a Lierna, chiusa dal 25 aprile dopo la caduta di alcuni massi sulla carreggiata stradale.

Il loro è un lavoro non semplice, che consiste nell’individuazione e rimozione del materiale ancora pericolante e che rischia di crollare sulla superstrada. Nel frattempo il personale incaricato da Anas sta provvedendo a sistemare una barriera alle pendici dell’altura, ad ulteriore protezione della rete stradale.

La data della riapertura ancora non c’è, tanto dipenderà dall’esito degli interventi dei rocciatori. Lunedì in Prefettura a Lecco si svolgerà un vertice alla presenza delle istituzioni, di Regione Lombardia e di Anas per fare il punto della situazione. In quella sede potrebbe già arrivare una decisione in merito alla transitabilità della strada.

Sertori (Regione): “Riapertura entro la settimana”

“L’obiettivo – spiega Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni– è quello di arrivare, entro la prossima settimana, a ripristinare dapprima la canna sud e poi la canna nord e far rientrare alla normalità il flusso veicolare”.

I percorsi alternativi

Nel frattempo l’invito agli automobilisti, in viaggio da e per Sondrio, è quello di utilizzare la strada della Valsassina. In vista dei rientri previsti dal pomeriggio di domenica dalle località turistiche della Valtellina, Anas consiglia come ulteriore percorso alternativo, per i veicoli in transito sulla statale 38 in direzione sud, di imboccare, al trivio Fuentes, la statale 340dir (Statale Regina) in direzione Como.