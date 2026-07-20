Sversa diversi litri di gasolio in un distributore, intervento dei Vigili del Fuoco a Bellano

Il danno è stato causato da un utente di un distributore mentre riempiva alcune taniche

La zona è stata messa in sicurezza e isolata in attesa delle operazioni di bonifica

BELLANO – Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano, intorno alle ore 22 di lunedì 20 luglio, è intervenuta con una autopompa per uno sversamento di gasolio presso il distributore automatico in via XX Settembre a Bellano.

La squadra, giunta sul posto, ha effettuato subito la messa in sicurezza della scena.

In base alle informazioni raccolte, sembrerebbe che lo sversamento sia stato causato da un utente del distributore che, nel rifornire delle taniche, ha versato diversi litri sulla zona di rifornimento.

L’intervento si è concluso con l’isolamento della zona da parte della squadra e del proprietario in attesa di bonifica.