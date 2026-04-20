Sversamento di gasolio a Mandello: intervento dei Vigili del Fuoco

L’area è stata messa in sicurezza evitando ulteriori rischi per l’ambiente e la viabilità

Quando sono da poco passate le ore 14, sono ancora in corso le operazioni di bonifica

MANDELLO – Nella giornata di oggi (lunedì 20 aprile), si è verificato uno sversamento di gasolio da un serbatoio di un autoarticolato a Mandello del Lario. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa serbatoio (APS) e un mezzo speciale NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).

L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’area e contenere la fuoriuscita di carburante, evitando ulteriori rischi per l’ambiente e la viabilità. Quando sono da poco passate le ore 14, sono ancora in corso le operazioni di bonifica.