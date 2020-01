Bellano-Taceno, seconda fase di lavori: la Sp62 chiude per un mese

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza sulla provinciale tra Bellano e Taceno.

La strada chiude da lunedì 13 gennaio a venerdì 14 febbraio

TACENO – Dopo la riapertura in prossimità delle feste natalizie, la prossima settimana proseguiranno i lavori sulla provinciale 62 nel tratto tra la località Pennaso di Bellano e il Ponte di Tartavalle a Taceno. Si tratta di interventi straordinari di manutenzione su ponti, parapetti e cigli di valle.

Contestualmente la strada chiuderà per ben un mese, dalle ore 08 di lunedì 13 gennaio sino alle ore 17 di venerdì 14 febbraio, festivi inclusi.

La chiusura è necessaria, spiegano dalla Provincia, per consentire il completamento della seconda fase degli interventi a progetto “presso un tratto della muratura di sostegno, nonché presso il ponte in comune di Bellano loc. Pennaso, in quanto non risulta possibile garantire le necessarie condizioni di sicurezza ai veicoli in transito ed alle maestranze al lavoro”