Tamponamento allo svincolo di Abbadia, lunghe code verso Lecco

Tamponamento multiplo tra auto all’altezza dello svincolo

Lunghe code si sono formate in direzione Lecco, prestate attenzione

ABBADIA LARIANA – Lunghe code in direzione Lecco sulla SS36 nel pomeriggio di domenica, a causa di un incidente stradale che si è verificato all’altezza dello svincolo di Abbadia, in direzione sud.

Stando a quanto appreso sarebbero almeno quattro i veicoli coinvolti nel tamponamento: da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Sul posto si è portata la Polstrada, a cui spetterà ora ricostruire la dinamica dell’incidente. Inevitabili le conseguenze col traffico con lunghe code che si sono formate in direzione Lecco.

Intorno alle 16.15 un altro sinistro si era verificato sulla via Nazionale, ad Abbadia: coinvolte un’auto e una moto, feriti una ragazza di 23 e un ragazzo di 30 anni. Sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.