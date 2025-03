Tanti incidenti sulle strade lecchesi, grave un motociclista a Perledo

Caduta da moto poco prima delle 11 lungo la Strada Provinciale 72

Sempre negli stessi minuti si sono verificati due incidenti in bici e un incidente d’auto

PERLEDO – Una mattinata di super lavoro, quella appena trascorsa, per i soccorritori impegnati sulle strade lecchesi.

Dopo la donna investita a Olginate, un nuovo allarme è scattato poco prima delle ore 11 a Perledo sulla Sp72 dove un motociclista di 21 anni sarebbe caduto. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del Soccorso Bellanese, insieme all’auto infermieristica da Bellano. Il giovane è stato soccorso in codice rosso (molto critico) e trasportato all’ospedale di Lecco.

La lunga scia di incidenti è proseguita con due cadute dalla bicicletta sempre tra le ore 11 e le 12. La prima si è verificata sull’alzaia di Paderno d’Adda dove è stata soccorsa una donna di 60 anni trasportata all’ospedale in codice verde (poco critico). Il secondo incidente è avvenuto in via Bagaggera a La Valletta Brianza dove è rimasto coinvolto un uomo di 41 anni trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

A Cesana Brianza, poco prima delle 12, si ì verificato un incidente tra auto in via De Gasperi. Coinvolta in questo caso una ragazza di 25 anni che è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).