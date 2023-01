Tragedia al Moregallo: morto sub di 58 anni

Il dramma si è consumato alle 17.45 circa di oggi, martedì

MOREGALLO (Mandello del Lario) – Tragedia al Moregallo nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.45, dove ha perso la vita un sub di 58 anni residente nel milanese.

Dalle informazioni raccolte sul posto, l’uomo stava compiendo un’immersione insieme ad un amico. Durante la fase di risalita il sub avrebbe avuto delle difficoltà con il compagno che accorgendosi di quanto stava accadendo è intervenuto, portando il 58enne in superficie e dando subito l’allarme.

Avvisati i soccorsi, sul posto è giunto lo staff medico sanitario che per una ventina di minuti ha eseguito le manovre di rianimazione, ma per il sub purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto con automedica e ambulanza dei Volontari di Calolzio sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati del recupero della salma dell’uomo trasferendola dalla spiaggia alla strada, e i Carabinieri per accertare l’accaduto.