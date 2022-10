Doriano Furceri era stato per quasi vent’anni il maresciallo a Bellano, l’anno scorso il trasferimento

La notizia della sua morte ha scosso e scioccato anche la comunità lariana

ASSO – Un fiume di gente, venerdì sera, ha attraversato le vie del paese dopo l’assurda tragedia che ha scosso tutta la comunità. In silenzio, tantissimi cittadini hanno preso parte alla fiaccolata organizzata per esprimere vicinanza all’Arma dei Carabinieri e in particolare alle famiglie della vittima, il luogotenente Doriano Furceri, e del brigadiere Antonio Milia che giovedì pomeriggio lo ha ucciso con almeno tre colpi di pistola.

Tante, tantissime le persone che si sono trovate alle ore 20 fuori dal Municipio di Asso. Presenti il sindaco, Tiziano Aceti, e il parroco Don Giuseppe: “Attraverso questo gesto – ha detto quest’ultimo prima di mettersi in marcia – esprimiamo vicinanza e affetto. Potrà essere un’occasione per pregare e riflettere. L’appello è di vivere questo momento in silenzio, a volte è più eloquente di tante parole”.

