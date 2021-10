Un escursionista di è morto precipitando dal Legnone

L’incidente sarebbe avvenuto nella zona della cima della montagna. La vittima è un 43enne residente a Merate.

PAGNONA – Un nuovo tragico incidente in montagna: nella tarda mattinata di sabato è scattato l’allarme per un escursionista precipitato dal Legnone. Si tratta di un 43enne (P.B.) residente a Merate.

Il fatto è accaduto nella zona della vetta. Alcuni testimoni avrebbero visto il 43enne perde l’equilibrio e precipitare al di sotto, verso il canale ovest della montagna dell’Alto Lario.

Una tragica caduta che non ha lasciato scampo al 43enne. E’ intervenuto l’elicottero del 118 i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. In supporto è stato mobilitato il Soccorso Alpino con una squadra che è stata elitrasportata in quota.

La nebbia ha complicato le operazioni di recupero costringendo l’elicottero ad allontanarsi e i tecnici del soccorso a prepararsi per il trasporto via terra della salma. Un momento favorevole ha permesso all’elicottero di riavvicinarsi al versante montuoso e caricare i soccorritori e di trasferire il corpo del 43enne al campo base allestito a Pagnona.

Seguiranno ulteriori informazioni