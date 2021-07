Travolti in tandem a Bellano, resta grave il 64enne di Lurago d’Erba

Resta in prognosi riservata Carlo Meroni, dopo l’incidente di giovedì a Bellano

Pedalava in tandem con il figlio Stefano, campione di paraciclismo

BELLANO / LURAGO – Resta ricoverato in terapia intensiva, Carlo Meroni, il 64enne di Lurago d’Erba investito giovedì mattina a Bellano mentre accompagnava nell’allenamento il figlio Stefano, atleta 34enne di paraciclismo.

I due transitavano in sella ad un tandem quando un’auto li ha travolti all’incrocio di via XX Settembre (vedi articolo). Subito erano apparse gravissime le condizioni del padre, rimasto a terra nel violento scontro con l’auto. L’uomo, dopo le prime cure sul posto del personale del Soccorso Bellanese, era stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Meno serie le condizioni del figlio Stefano, trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Il 34enne, ciclista professionista ipovedente, giusto lo scorso aprile aveva vinto l’oro insieme al suo pilota Piergiacomo Marcolina ai Campionati Italiani in linea a Marina di Massa.